Данные Московской биржи свидетельствуют о резком падении рубля на фоне геополитических рисков после введения новых санкций против некоторых российских бизнесменов и компаний.

Данные Московской биржи свидетельствуют о резком падении рубля на фоне геополитических рисков после введения новых санкций против некоторых российских бизнесменов и компаний.Курс доллара расчетами на завтра на 15:14 мск вырос на 2,06 рубля — до 60,23 рубля. Курс евро подскочил на 2,74 рубля — до 74,12 рубля. Темп снижения нацвалюты стал рекордным за несколько месяцев, - сообщаетУтром сообщалось о росте доллара до 59,31 рубля — максимума с 12 декабря 2017 года, а евро — до 72,82 рубля, максимума с 16 сентября 2016 года. Падению российской валюты не помешал резкий рост нефтяных котировок.На фоне новых американских санкций также обвалились акции компаний, попавших в список. Так, стоимость ценных бумаг "РусАла" Олега Дерипаски упала на 46,9%. Это стало следствием предупреждения компании о возможном техническом дефолте по нескольким кредитам из-за санкций.Американский Минфин объявил о санкциях против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников в пятницу. Среди прочих в список попали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев.Из бизнесменов под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.В США эти меры назвали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".