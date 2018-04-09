Российский финансовый рынок пережил 9
апреля черный понедельник – акции компаний, попавших в новый санкционный список
Минфина США, существенно упали в цене. На валютных торгах вырос спрос на
доллары и евро, российский рубль обесценился за несколько часов более чем на 3%.
В соцсетях набирает популярность забытый хештег #рубликнеболей.
Российский финансовый рынок пережил 9
апреля черный понедельник – акции компаний, попавших в новый санкционный список
Минфина США, существенно упали в цене. На валютных торгах вырос спрос на
доллары и евро, российский рубль обесценился за несколько часов более чем на 3%.
В соцсетях набирает популярность забытый хештег #рубликнеболей.
Крахом российской финансовой системы произошедшее
назвать, конечно, нельзя. Но для отдельных игроков рынка, очевидно, наступил
час икс. К примеру, одна из крупных х компаний "Русал", контролируемая
Олегом Дерипаской, уже заявила о возможном техническом дефолте по своим
обязательствам. Акции "Русала" впервые в истории рухнули на 50%. К слову сказать, основной его кредитор –
Сбербанк, ценные бумаги которого потеряли в цене 20%.
Дерипаска, наряду с другими российскими
бизнесменами и госуправленцами, попал в новый санкционный список американского Минфина.
Все, компании и банки, контролируемые
им, а также Алексеем
Миллером ("Газпром), Андреем Костиным (ВТБ), Виктором Вексельбергом ("Ренова") и
еще двумя десятками россиян, потеряли в цене в среднем около 30%.
Индикатором негативных событий на российском
финансовом рынке стало падение на 40% стоимости акций "Русала" на
гонконгской бирже, напомнил в интервью Dni.Ru доцент кафедры
корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы
финансов и менеджмента Александр Аршавский.
По его мнению, в краткосрочной перспективе рынок акций будет
торговаться на низших значениях, инвесторы будут уходить из России. При этом
рубль продолжит терять в цене.
К вечеру черного понедельника доллар стоил чуть больше
60 рублей, евро поднимался в цене до 75 рублей. Средневзвешенное падение рубля составило
более 3% за день.
Как пояснил Аршавский, связано это с тем, что доллар в
последние время стал своего рода убежищем, страховочной валютой на случай
резкого ухудшения состояния финансовых рынков. По мнению эксперта, влияние
политики на российский финансовый рынок в ближайшие месяцы, а, может быть, и
годы будет только расти и мы столкнемся с дальнейшим падением национальной
валюты.
Очевидно,
что экономический блок правительства выработает меры по
поддержке как экономики страны в целом, так и финансового и валютного рынков. Важно,
чтобы в правительстве не забыли и о выполнении в полном объеме социальных
обязательств. Что касается ставки
Центробанка, которая в последние месяцы снижается, то при мощном давлении на рубль этот процесс прекратится, уверен
экономист, эксперт РАНХиГС Владислав Гинько.
По его мнению, Запад хочет загнать российскую экономику
в угол.
Смысл
санкций заключается в том, чтобы заставить Россию полностью сконцентрироваться
внутри страны, потеряв внешние рынки.
Эксперт
напоминает, что современная экономика не может существовать в изоляции от всего
мира. Поэтому Россия не будет принимать, как того хочет Запад, драконовских мер
по изоляции страны и ограничению денежных потоков, которые у нас часто не совсем
правильно называют вывозом капитала. На
самом деле речь идет о выходе на мировые рынки со своей продукцией и со своим
капиталом.
"Сейчас
актуальным становится сотрудничество со странами, которые не бояться ослушаться
окриков из-за океана. С ними мы должны торговать и открывать новые возможности для совместного ведения
бизнеса. И тогда российская экономика сможет с минимальными рисками пережить
любые санкции", – сказал Гинько в интервью Dni.Ru.
По его словам, за
последние годы рубль стал инструментом, впитывающим в себя внешнеполитические
риски, а действия наших западных партнеров привели к тому, что политика и
экономика стали тесно переплетаться между собой. Очевидно, что основной удар
всех рисков принимает на себя рубль, ослабление которого имеет как сильные, так
и слабые стороны.
Среди сильных экономист
назвал стимулирование импортозамещения, увеличение спроса на отечественные
товары и повышение конкурентоспособности российской продукции на мировых
рынках.
Давая прогноз
на краткосрочную и среднесрочную перспективы, Гинько указал на то, что Россию могут
ждать достаточно серьезные колебания. Гражданам же эксперт не рекомендовал
пытаться заработать на колебаниях курса валют.
Играть на
курсах валют я не рекомендую, так как это вопрос не только специальных знаний,
но и вопрос инструментов, которые позволяют только профессиональным трейдерам
зарабатывать как на повышении, так и на понижении курса доллара.
Падение рубля –
не самое страшное испытание для России, мы проходили его несколько раз, начиная
с 90-х годов. Другое дело – еще более серьезная изоляция, которая может грозить
нашей стране. Эксперт РАНХиГС не исключил угрозы отключения России от мировой межбанковской системы обмен
информации SWIFT и приостановки
экспорта российских углеводородов в Европу.
И вот тогда нам
придется брать пример с наших партнеров, в частности, Ирана и Ирака. Они недавно перестали
использовать доллары во внешней торговле. По этому же пути, правда, с меньшей
скоростью, идет Китай, замещая доллар своей национальной валютой. Поэтому если
санкционная спираль будет раскручиваться и дальше, то Россия может реагировать
на это отказом от сделок с долларом. Это будет вынужденная мера в нынешних
непростых условиях. И вот тогда рублик точно выздоровеет.