Рыбалка чуть не закончилась трагедией. Для любителей подледной ловли отдых на рыбалке в минувшие выходные оказался экстремальным. Четверо жителей Владимирской области - оказались на льдине, которая отошла от берега и дрейфовала по Волге. На выручку рыбакам пришли нижегородские спасатели. В их распоряжении оказался катер на воздушной подушке. От госпитализации горе-рыбаки отказались, все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты.

Рыбалка чуть не закончилась трагедией. Для любителей подледной ловли отдых на рыбалке в минувшие выходные оказался экстремальным. Четверо жителей Владимирской области - оказались на льдине, которая отошла от берега и дрейфовала по Волге. На выручку рыбакам пришли нижегородские спасатели. В их распоряжении оказался катер на воздушной подушке. От госпитализации горе-рыбаки отказались, все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты. МЧС предупреждает - в связи с потеплением, лед на реках тает быстро и любой выход на подледную рыбалку может быть опасен для жизни.