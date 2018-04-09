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<a href="http://33live.ru/novosti/09-04-2018-samoe-bystroe-kupe-bmw-m2-pokazali-do-premery.html" target="_blank">Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры</a> - Заряженная BMW M2 Competition с мотором от старшей М4 должна справить дебют на грядущем автосалоне в Пекине. Но фотографии и техданные новинки уже утекли в Сеть.