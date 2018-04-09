Организаторы Евровидения-2018 очень высоко
оценили номер участницы от России Юлии Самойловой. Несмотря на положительный отзыв, они не
могут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.
Организаторы "Евровидения-2018" очень высоко
оценили номер участницы от России Юлии Самойловой. Несмотря на положительный отзыв, они не
могут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.
Координатор развлекательных программ немецкого телеканала
ARD и ответственный за проведение музыкального состязания в Германии Томас
Шрайбер очень надеется, что в этом году не будет никаких политических споров вокруг нашей участницы. Но, все же, он не осмелился дать сто процентную
гарантию того, что прошлогодний скандал не повторится и Юлия точно выступит на сцене.
"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о
песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила
очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая
обстановка в мире", – поделился размышлениями Шрайбер. "Для меня такие
дискуссии – свидетельство значимости конкурса", —цитирует Томаса издание Deutsche
Welle.
Напомним, что Самойлова должна была представлять нашу страну в прошлом году
в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии
участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.
В
этом году девушка выступит с песней I Won't Break, что переводится с
английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторы
словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и
переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", –
рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой
половине второго полуфинала.