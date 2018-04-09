Организаторы Евровидения-2018 очень высоко оценили номер участницы от России Юлии Самойловой. Несмотря на положительный отзыв, они не могут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.

Организаторы "Евровидения-2018" очень высокооценили номер участницы от России Юлии Самойловой. Несмотря на положительный отзыв, они немогут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.Координатор развлекательных программ немецкого телеканалаARD и ответственный за проведение музыкального состязания в Германии ТомасШрайбер очень надеется, что в этом году не будет никаких политических споров вокруг нашей участницы. Но, все же, он не осмелился дать сто процентнуюгарантию того, что прошлогодний скандал не повторится и Юлия точно выступит на сцене."Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, опеснях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовилаочень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическаяобстановка в мире", – поделился размышлениями Шрайбер. "Для меня такиедискуссии – свидетельство значимости конкурса", —цитирует Томаса издание DeutscheWelle.Напомним, что Самойлова должна была представлять нашу страну в прошлом годув Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлииучастником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.этом году девушка выступит с песней I Won't Break, что переводится санглийского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторысловно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли ипереживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", –рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первойполовине второго полуфинала.