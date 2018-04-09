Что нужно знать о Марсе, возможны ли путешествия во времени и какие секреты хранит атомная отрасль? В преддверии Дня космонавтики во Владимире стартовали мероприятия под общим названием Из прошлого в будущее. Посвящены они не только космонавтике, но и развитию современной науки в целом. Одну из первых научно-популярных акций для владимирцев провели на Театральной площади. В ней поучаствовала и Маргарита Махрова.

Что нужно знать о Марсе, возможны ли путешествия во времени и какие секреты хранит атомная отрасль? В преддверии Дня космонавтики во Владимире стартовали мероприятия под общим названием "Из прошлого в будущее". Посвящены они не только космонавтике, но и развитию современной науки в целом. Одну из первых научно-популярных акций для владимирцев провели на Театральной площади. В ней поучаствовала и Маргарита Махрова.