Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаске химическом оружии.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаске химическом оружии.Как передает "Интерфакс", руководитель американского военного ведомства заявил, что не понимает, почему химоружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения его в Сирии.Ранее в мировой прессе появились сообщения на жалобы боевиков террористических организаций в Сирии о том, что правительственные войска обстреляли их позиции в городе Дума Восточной Гуты бочковыми бомбами, которые вызвали смерть десятков мирных жителей. Террористы подозревают, что в бомбах содержались химические отравляющие вещества.9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал мировую общественность о том, что военные специалисты из России оперативно посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора или какого-нибудь иного отравляющего вещества.