Героями программы На самом деле с Дмитрием Шепелевым стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя невеста Екатериной Терешкович. Перед торжественным бракосочетанием возлюбленные решили проверить друг друга на детекторе лжи.

Героями программы "На самом деле" с ДмитриемШепелевым стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя невеста ЕкатеринойТерешкович. Перед торжественным бракосочетанием возлюбленные решили проверитьдруг друга на детекторе лжи.В искренность их отношений верят немногие, поговаривают, чтоСолнцев решил жениться по расчету. Считается, что Екатерина обладательница внушительных счетовв банках и недвижимости за рубежом.В студию пришла мама шоумена Людмила Кравцова. Женщина спорога набросилась на пожилую зазнобу сына. "Вы вообще головой думаете? Явыгляжу как ваша дочь. За кого вы замуж выходите. Он Вас высосет в деньгах и вовсем остальном", – заявила разгневанная женщина.Людмила уверила гостей студии, что Гоген черствый ибессовестный, он любит только деньги и пиар. "Мне Вас, Катенька, жалко, можетэто ваша последняя лебединая песня, год-два, а потом вы будите сопли жевать. Онне будет за вами ухаживать в случае чего. Он ко мне приехал в больницу испросил: "А ты еще не сдохла?", – поведала родственница шоумена.Проверка Солнцева на полиграфе косвенно подтвердила слова Людмилы Кравцовой. Выяснилось, что мужчина не влюблен в Екатерину, она не привлекаетего как женщина, также Гоген не станет заботится о ней в случае какой-либо беды. После оглашения результатов, Шоумен заявил, что данные проверки ошибочны.Скелеты в шкафу оказались не только у жениха. Выяснилось, что престарелая невестадолгое время водила за нос возлюбленного. Дом, в котором она принимала Гогена ейне принадлежит, он взят в аренду, также неизвестно существуют ли заявленные ею несметные богатства.Позже к дискуссии присоединилась Елена Хугаева. Женщина рассказала,что она брошенная дочь Екатерины. "В 13 лет я узнала, что она моя мама. Менявоспитывал отец", – рассказала Елена. Гости студии с недоверием отнеслись кзаявлению женщины, они попытались выяснить, что написано в ее свидетельстве о рождении.Хугаева уверила, что документы давно не видела и не помнит, что указано в графе "мать".Выслушав эти нескладные истории, эксперты пришли к выводу,что любовь Солнцева и Терешкович – фейк. Возможно,существует некий договор между Еленой, Гогеном и Екатериной, по которому каждыйиграет свою роль. Какие мотивы преследуют участники этого постановочного скандала осталосьнеизвестным.