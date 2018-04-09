Героями программы На самом деле с Дмитрием
Шепелевым стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя невеста Екатериной
Терешкович. Перед торжественным бракосочетанием возлюбленные решили проверить
друг друга на детекторе лжи.
Героями программы "На самом деле" с Дмитрием
Шепелевым стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя невеста Екатериной
Терешкович. Перед торжественным бракосочетанием возлюбленные решили проверить
друг друга на детекторе лжи.
В искренность их отношений верят немногие, поговаривают, что
Солнцев решил жениться по расчету. Считается, что Екатерина обладательница внушительных счетов
в банках и недвижимости за рубежом.
В студию пришла мама шоумена Людмила Кравцова. Женщина с
порога набросилась на пожилую зазнобу сына. "Вы вообще головой думаете? Я
выгляжу как ваша дочь. За кого вы замуж выходите. Он Вас высосет в деньгах и во
всем остальном", – заявила разгневанная женщина.
Людмила уверила гостей студии, что Гоген черствый и
бессовестный, он любит только деньги и пиар. "Мне Вас, Катенька, жалко, может
это ваша последняя лебединая песня, год-два, а потом вы будите сопли жевать. Он
не будет за вами ухаживать в случае чего. Он ко мне приехал в больницу и
спросил: "А ты еще не сдохла?", – поведала родственница шоумена.
Проверка Солнцева на полиграфе косвенно подтвердила слова Людмилы Кравцовой. Выяснилось, что мужчина не влюблен в Екатерину, она не привлекает
его как женщина, также Гоген не станет заботится о ней в случае какой-либо беды. После оглашения результатов, Шоумен заявил, что данные проверки ошибочны.
Скелеты в шкафу оказались не только у жениха. Выяснилось, что престарелая невеста
долгое время водила за нос возлюбленного. Дом, в котором она принимала Гогена ей
не принадлежит, он взят в аренду, также неизвестно существуют ли заявленные ею несметные богатства.
Позже к дискуссии присоединилась Елена Хугаева. Женщина рассказала,
что она брошенная дочь Екатерины. "В 13 лет я узнала, что она моя мама. Меня
воспитывал отец", – рассказала Елена. Гости студии с недоверием отнеслись к
заявлению женщины, они попытались выяснить, что написано в ее свидетельстве о рождении.
Хугаева уверила, что документы давно не видела и не помнит, что указано в графе "мать".
Выслушав эти нескладные истории, эксперты пришли к выводу,
что любовь Солнцева и Терешкович – фейк. Возможно,
существует некий договор между Еленой, Гогеном и Екатериной, по которому каждый
играет свою роль. Какие мотивы преследуют участники этого постановочного скандала осталось
неизвестным.