Двоюродная сестра бывшего шпиона Сергея Скрипаля Наталья Пестова высказала мнение, что Британия удерживает ее брата и Юлию Скрипаль против их воли. Пестовой показалось, что во время телефонного звонка дочь экс-полковника ГРУ говорила не своими словами.

Двоюродная сестра бывшего шпиона Сергея Скрипаля Наталья Пестова высказала мнение, что Британия удерживает ее брата и Юлию Скрипаль против их воли. Пестовой показалось, что во время телефонного звонка дочь экс-полковника ГРУ говорила "не своими словами".Женщина сообщила, что семья экс-шпиона осознает, что человек "не может оставаться таким, как обычно, после отравления и шока от случившегося". "И все же когда мы услышали ее голос, было чувство, что она говорит не по своей инициативе. Не находится ли она на самом деле в каком-либо заключении? Трудно, когда нет возможности поговорить с ней или увидеть ее, чтобы сделать свои выводы. Слишком много места для слухов без источника достоверной информации",– волнуется Пестова. Женщина отметила, что в подобной ситуации сложно понять, кто говорит правду, а кто намеренно лжет, пишет издание Daily Mail.Ранее британское посольство в России отказало во въезде в Соединенное Королевство двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Женщина планировала приехать в Великобританию и навестить родственницу. Также пятого апреля она заявила, что разговаривала по телефону с Юлией.Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.