Официальные лица в Великобритании продолжают делать странные заявления по поводу отравления в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что семья попала в заложники обстоятельств и необдуманных действий британских властей.

Официальные лица в Великобритании продолжают делать странные заявления по поводу отравления в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что семья попала в заложники обстоятельств и необдуманных действий британских властей.В британской прессе появилась информация о том, что Лондон и Вашингтон ведут переговоры относительно дальнейшей судьбы Сергея и Юлии Скрипаль. Якобы их могут отправить жить в США под новыми именами. Примечательно, что мнением самих пострадавших от отравления ни одна из сторон узнать не торопится.Эксперты считают, что такой вариант развития событий не исключен. "В нашем мире все возможно", – цитирует бывшего главу подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом, полковника запаса Владимира Луценко. По его мнению, британцы готовы пойти на любой шаг, не считаясь с желаниями самих Скрипалей, чтобы хоть немного спасти собственную репутацию."Сейчас каким-то образом английской стороне надо выкручиваться из этого потока лжи и глупости, поэтому сейчас они пойдут на все, уговоры, запугивание и прочее. На карту так много всего поставлено, все-таки репутация целой страны и ее руководства, поэтому сделать они могу все что угодно", – рассказал Владимир Луценко."Это, конечно, очень печально. Сейчас уже жалко самих Скрипалей, особенно девочку. Практически их сделали заложниками этой абсолютно глупой политической игры", – добавил он. По мнению бывшего сотрудника ФСБ, у британцев разыгралась больная фантазия, основанная на голливудских фильмах. Расплачиваться же за это придется Сергею и Юлии Скрипаль.Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери 4 марта. Несмотря на отсутствие доказательств и до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву.