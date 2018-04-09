Столичные следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП на Люблинской улице. Лихач на BMW на огромной скорости вылетел на тротуар, в результате погибла женщина. Позже выяснилось, что этот водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения и выкладывал видео своих гонок в соцсети.

Столичные следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП на Люблинской улице. Лихач на BMW на огромной скорости вылетел на тротуар, в результате погибла женщина. Позже выяснилось, что этот водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения и выкладывал видео своих гонок в соцсети.Люблинская улица, 171, корпус 1: именно на этом месте внедорожник BMW сбил женщину-дворника. О силе удара можно судить по тому, что осталось от части забора. Толстая арматура, которая его удерживала, буквально вырвана из земли.За рулем иномарки был 22-летний стритрейсер Мгер Терзикян. Сразу же после аварии к нему приехала внушительная группа поддержки на Porsche. Длительные консультации с друзьями за закрытыми дверями, затем водитель BMW решается озвучить свою версию смертельной аварии.— Ну, не больше 60, потому что здесь разогнаться негде, тут лежачий полицейский, машине не позволяет разогнаться. Я завернул направо на обочину и стал ехать по обочине. Сбил вот эти ворота — справа, видите, машина стоит. А на дороге слева стояла женщина и, наверное, что-то отлетело в женщину, и вот такая ситуация произошла.— То есть, не вы ее машиной сбили?— Нет, я ее не сбивал, наверное, какие-то камни полетели.По словам очевидцев, BMW летел по дороге на огромной скорости. В социальных сетях Мгер Терзикян хвастался дорогими машинами и выкладывал ролики уличных гонок. Вот автомобиль мчится по улице со скоростью более 260 километров в час, а вот играет в шашечки на МКАДе. Еще одна из любимых забав — съехать на обочину и выгонять других водителей с крайней левой полосы.По некоторым данным, Мгер Терзикян в 2016 году был судим за разбой: вместе с другом напал на прохожего и, угрожая избиением, отобрал телефон.Пока любителя быстрой езды без правил оставили под подпиской о невыезде. За смертельное ДТП ему может грозить до пяти лет лишения свободы.