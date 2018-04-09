Россия передала Сирийской Арабской Республике до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1. Известно об этом контракте не много: это было экспортное соглашение, а не поставка из резервов Министерства обороны РФ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном военном ведомстве.

Россия передала Сирийской Арабской Республике до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Известно об этом контракте немного: это было экспортное соглашение, а не поставка из резервов Министерства обороны РФ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном военном ведомстве.ЗРПК "Панцирь-С1" – современный российский комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Ему нужно всего 4-6 секунд, чтобы отреагировать на воздушную угрозу.В арсенал комплекса входят две 30-миллиметровые автоматические пушки. Их радиус действия – до 4 километров. То есть "Панцирь-С1" использует их для ближнего боя. А 12 управляемых ракет способны достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров.Экипаж комплекса – всего 3 человека. Но если с ними что-то случится, то "Панцирь-С1" полностью автоматизирован и способен работать вообще без людей. Он самостоятельно найдет и уничтожит любые воздушные цели, которые неправильно отвечают на запрос "свой-чужой".