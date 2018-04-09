Дорожные полицейские уделили особое внимание случаям получения травм пассажирами при падении в салоне общественного транспорта, а также рассказали о методах профилактики подобных случаев.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сотрудники 5 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации с водителями, выполняющими пассажирские перевозки.Инспекторы проинформировали водителей о состоянии аварийности на обслуживаемой территории, а также разобрали причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий с участием водителей общественного транспорта. Дорожные полицейские уделили особое внимание случаям получения травм пассажирами при падении в салоне общественного транспорта, а также рассказали о методах профилактики подобных случаев.Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о повышенной ответственности, при осуществлении пассажирских перевозок и обратились к водителям с убедительной просьбой быть внимательными и бдительными, особенно в местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части.