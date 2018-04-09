Руководящий состав Отдельного батальона Госавтоинспекции Северо-Западного округа столицы провели профилактическую беседу с водителями филиала автобусного парка «Западный» ГУП Мосгортранс.

Руководящий состав Отдельного батальона Госавтоинспекции Северо-Западного округа столицы провели профилактическую беседу с водителями филиала автобусного парка «Западный» ГУП Мосгортранс. Сотрудники ГИБДД призвали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не начинать движения пока все пассажиры не пройдут в салон, избегать резкого торможения и всегда помнить о взаимной вежливости участников дорожного движения. Также инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с руководством и водительским составом автобусного парка. Основная цель встречи – профилактика дорожно-транспортного травматизма, направленная на снижение числа падения пассажиров в общественном транспорте. Автоинспекторы озвучили присутствующим информацию о состоянии аварийности в Юго-Западном административном округе г. Москвы с начала 2018 года, а также привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. В ходе мероприятий водителям показали тематические видеоролики, а также напомнили о последних изменениях в Правилах дорожного движения Российской Федерации. В завершение встречи сотрудники ГИБДД обратились к водительскому составу с просьбой быть внимательными во время движения, при посадке и высадке пассажиров.