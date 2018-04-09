"Полицейские задержали участников этнической группы по подозрению в серии краж автомобилей на территории столичного региона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками столичной Госавтоинспекции при силовой поддержке Росгвардии задержали участников этнической группы по подозрению в серии краж автомобилей на территории столичного региона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что в Балашихе злоумышленники разбили стекло дорогостоящей иномарки, при помощи электронного устройства завели двигатель, а затем скрылись на похищенном автомобиле. Их сопровождали соучастники на нескольких машинах.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых - уроженцы одного из государств Средней Азии в возрасте от 24 до 45 лет", - рассказала Ирина Волк.В Щелковском районе Подмосковья в месте временного проживания фигурантов сотрудники полиции обнаружили электронные устройства для запуска двигателя и подавления GPS-сигнала, мобильные телефоны, пластины государственных регистрационных знаков. Кроме того, найдены похищенная автомашина и автомобили сопровождения.Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проверяется их причастность к совершению нескольких аналогичных противоправных деяний.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк