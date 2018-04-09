В студенческом городке МАИ прошла разъяснительная беседа для студентов первокурсников по вопросам незаконного оборота наркотиков...

В студенческом городке МАИ на территории района Северное Тушино в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» прошла разъяснительная беседа для студентов первокурсников по вопросам незаконного оборота наркотиков, а также опасных психоактивных веществ. Кроме того, на встрече были рассмотрены темы, касающиеся законодательства Российской Федерации, а именно: миграционного контроля, антиалкогольного и антитабачного законодательства, преступлений против личности.В мероприятии приняли участие начальник службы участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району Северное Тушино капитан полиции Арсений Хвенько, проректор по развитию комплекса университета и социальным вопросам МАИ Инна Гаврилова, представители общественности.Арсений Игоревич подробно рассказал о том, какое пагубное влияние на здоровье человека оказывают наркотики, их воздействие на психическое состояние молодых людей, об опасности возникновения зависимости. Кроме того, сотрудник полиции напомнил присутствующим о негативном последствии употребления алкоголя и табакокурения.Студенты активно задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.Пресс-служба УВД по СЗАО(499)192-59-56