Злоумышленники вскрыли чужую машину стоимостью более 5 млн с помощью специального устройства, завели ее и скрылись...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО и ОМВД России по району Хамовники задержали двоих подозреваемых в краже иномарки.В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от 21-летней девушки об угоне принадлежащего ей автомобиля, который был припаркован на Пречистинской набережной. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 27-летний приезжие. Как выяснилось, злоумышленники вскрыли машину с помощью специального устройства, завели ее и скрылись.Похищенный автомобиль обнаружен сотрудниками ОМВД России по Можайскому району на улице Багрицкого.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61