На новом многофункциональном судне Эльбрус подняли флаг военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла в городе Североморск, и теперь корабль официально зачислен на Северный флот РФ.

На новом многофункциональном судне "Эльбрус" подняли флаг военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла в городе Североморск, и теперь корабль официально зачислен на Северный флот РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны.Это первое судно проекта 23120. Его заложили на заводе "Северная верфь" в 2012 году. А всего через год там же началось строительство второго аналогичного корабля – "Всеволод Бобров". Его спустили на воду в 2016 году и сейчас он проходит государственные испытания.Проект 23120 – это универсальное судно, которые может работать спасателем, буксиром, транспортом или гидрографом. Причем достаточно мощное, чтобы ломать лед толщиной более полуметра. На "Эльбрусе" установлена барокамера для декомпрессии водолазов после подъема с большой глубины, а также медицинский блок.Современно гидроакустическое и радиолокационное оборудование позволяет составлять карты морского дна, искать затонувшие объекты. Кроме того, на судне есть два мощных крана. Каждый способен поднять до 50 тонн. Плюс электролебедки мощностью 25 тонн и 120 тонн.Отличительная особенность "Эльбруса" – высокая маневренность, так как на нем установлены винто-рулевые колонки. Это значит, что винты судна расположены не на корпусе, а вынесены в отдельных гондолах, которые способны поворачиваться на 360 градусов.Экипаж судна – 55 человек. Работать им придется в тяжелейших условиях Заполярья. Поэтому в проекте 23120 предусмотрены сауна, бассейн и спортзал. Причем душ и туалет не одни на всю палубу, а в каждой каюте.