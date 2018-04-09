Водитель со странным поведением протаранил припаркованную машину и перевернулся после ДТП во дворе жилого дома неподалеку от Алтуфьевского шоссе. Прибывшие спасатели и сотрудники полиции обнаружили, что предполагаемый виновник ДТП частично раздет.

Водитель автомобиля Mazda опрокинул свое транспортное на бок после столкновения с другой машиной. Очевидцы запечатлели последствия инцидента, произошедшего утром 9 апреля на северо-востоке Москвы в одном из дворов неподалеку от Алтуфьевского шоссе.Спасатели и сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, извлекли мужчину, находившегося за рулем перевернутого авто.В процессе "спасательной операции" выяснилось, что он частично обнажен – на мужчине не было штанов и нательного белья. Кроме того, предполагаемый виновник ДТП невнятно изъяснялся и производил впечатления человека с неадекватным поведением.