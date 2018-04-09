Российский производитель алюминия — компания РУСАЛ бизнесмена Олега Дерипаски предупредила о возможности дефолтов по долговым обязательствам. После этого акции компании в Гонконге подешевели вдвое.

Российский производитель алюминия — компания РУСАЛ бизнесмена Олега Дерипаски предупредила о возможности дефолтов по долговым обязательствам. После этого акции компании в Гонконге подешевели вдвое.В данный момент представители компании оценивают, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. Отмечается, что РУСАЛ продолжает уделять особое внимание своему бизнесу и клиентам по всему миру, передает .До этого представители компании заявили, что включение в санкционный список "может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов", после чего акции производителя упали на 48,2%. С момента введения санкций РУСАЛ подешевел на бирже вдвое – до 4,8 миллиардов долларов.Чистый долг компании на конец прошлого года составлял 7,6 миллиардов. Теперь возможность РУСАЛ занимать резко сократились. Кредитоваться в европейских банках компания формально может, но в реальности это станет намного труднее, а условия ухудшатся.Позже зкономист Сергей Хестанов назвал заявление РУСАЛ о дефолте формальностью, передает . "Любые риски и, в том числе, риски дефолта могут реализоваться, а могут не реализоваться. Поэтому, скорее всего по мере того, как процедура применения вот этих санкционных ограничений станет понятнее, можно будет объективно оценить, насколько эти риски велики. Пока же компания достаточно формально уведомила о том, что эти риски по отношению к ее долговым бумагам соответственно проявились", – объяснил эксперт.Авторитетное издание Forbes констатирует, что состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда. Бизнесмен назвал основания для его включения в список "необоснованными, смешными и абсурдными". "События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами", – рассказал сам Дерипаска. Уточняется, что также снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, которые попали под ограничительные меры.Напомним, США внесли ряд российских бизнесменов и депутатов в санкционный список. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении нескольких компаний и силовиков.