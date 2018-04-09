Плати налоги дважды! В Арбитражном суде продолжаются разбирательства по делу предпринимателя Александра Мордасова. Областная налоговая требует с владельца компании «ЭльМех» заплатить налоговую недоимку в сумме - 350 миллионов рублей. Фискалы утверждают: Мордасов сознательно раздробил свой бизнес и таким образом платил в казну гораздо меньше, чем должен был. Тем не менее, даже пользуясь налоговыми льготами, бизнесмен заплатил государству почти 23 миллиона рублей. Вот только налоговики, видимо, про это забыли и не вычли их из общей суммы, требуемой к погашению. Где логика? Ответы в нашем следующем материале.

Плати налоги дважды! В Арбитражном суде продолжаются разбирательства по делу предпринимателя Александра Мордасова. Областная налоговая требует с владельца компании ЭльМех заплатить налоговую недоимку в сумме - 350 миллионов рублей. Фискалы утверждают: Мордасов сознательно раздробил свой бизнес и таким образом платил в казну гораздо меньше, чем должен был. Тем не менее, даже пользуясь налоговыми льготами, бизнесмен заплатил государству почти 23 миллиона рублей. Вот только налоговики, видимо, про это забыли и не вычли их из общей суммы, требуемой к погашению. Где логика? Ответы в нашем следующем материале.Компания ЭльМех на грани закрытия. В лучшие времена пошивом и продажей меховых изделий занимались сотни человек. Теперь работников в 10 раз меньше. Из-за арестов счетов предприниматель Александр Мордасов был вынужден закрыть производство и сократить (внимание!) 200 сотрудников.Елена Вавилова, технолог ателье ЭльМех (съёмка от 26.02.2018): "Мы все живём в Коврове, встречаемся с людьми на улице, кто-то куда-то устроился работать и все очень жалеют. Если сейчас всё возобновится, то люди бы хотели все вернуться назад. Работать здесь, потому что здесь всё всех устраивало, всё нравилось".В 2006 ковровские портные и дизайнеры получили награду всероссийского значения, вот это Золотое веретено. Продукция компании ЭльМех стала настоящим брендом в области меховых изделий. Сейчас же многомиллионное оборудование, с помощью которого создавались шедевры, гниёт на складах.(съёмка от 26.02.2018)-Мы называем его могильником, так как сюда свезли оборудование со швейного производства. Все эти машинки когда-то были в рабочем состоянии, но сейчас это оборудование простаивает.Причина краха компании ЭльМех - налоговая проверка. Фискалы анализировали деятельность бизнесмена Мордасова и его предприятий с 2012 по 2014 годы. Причём, сама проверка проходила не без элементов давления, то есть, с привлечением маски шоу. Эта схема стала привычной для Владимирской налоговой именно в те годы, что у руля стоял бывший начальник Сергей Кошелев, который сейчас под домашним арестом. В результате проверки насчитали предпринимателю сумму налоговой недоимки в размере 350 миллионов рублей.Ирина Лапина, представитель ковровской налоговой инспекции: "Налогоплательщиком применена схема дробления бизнеса, осуществляемая им с момента регистрации в качестве ИП. Это производство и реализация меховых и кожаных изделий и сдачи недвижимого имущества в аренду".Фискалы считают, что бизнес Мордасов раздробил намеренно, чтобы пользоваться налоговыми послаблениями, и платить в казну не 13 процентов, а шесть. Но как налоговая команда Сергея Кошелева взяла и объединила бизнес Мордасова? Мало того, что они взяли компании из разных сфер деятельности, так и вообще в разных городах… Фискалы решили, что пошив меховых изделий в Коврове и, например, офисное здание во Владимире это (внимание!) один бизнес! Более того, за проверяемый период компании, к которым, так или иначе, причастен предприниматель заплатили в казну почти 23 миллиона рублей. Где эти деньги, спрашивает адвокат Лев Иванов и почему налоговики нигде не учитывают эту сумму?Лев Иванов, адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов №1: "Исходя из логики, эти средства должны были бы налоговым органом зачтены в счёт уплаты налогов, которые были на Мордасова доначислены. Налоговый орган этого не сделал. По существу налоговый орган стремится к тому, чтобы налогоплательщик платил с конкретной деятельности налоги дважды".Получается, говорит адвокат, выручку семи организаций в доход Мордасову налоговики включили, а вот затраты предприятий, в виде тех же уплаченных налогов, нет. Странно… Но и это ещё не всё. Члены налоговой команды бывшего руководителя Сергея Кошелева открыто предлагали Мордасову покинуть владимирский регион. То есть, сначала насчитали недоимок на 300 с лишним миллионов, а поняв, что предприниматель будет отстаивать интересы в суде, а не как многие испугается и все погасит, решили и вовсе избавиться от него. Ведь за многомиллионные недоимки инспекторов по головке явно не погладят, предполагает Лев Иванов.Лев Иванов, адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов №1: "Неоднократно руководитель налогового органа по месту жительства предлагали ему, это было во время судебного процесса, сменить место жительства желательно на другую область. Об этом налогоплательщик открыто заявляет".Конечно, при этом суды бы продолжились. Просто предприниматель Мордасов стал бы головной болью уже не для региональных налоговиков. Ведь команда бывшего главного налоговика области Кошелева так не хотела портить свои показатели по сборам. А то, что сотни людей лишились рабочих мест, а с уходом в другой регион областной бюджет остался бы и без тех миллионов, что платили компании к которым причастен Мордасов, никого уже, видимо, не волновало.