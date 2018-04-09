В Петрозаводске городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере. Заседание проходит без участия потерпевших и их представителей. Трагедия произошла в июне 2016 года. Дело о гибели 14 детей на карельском водоеме насчитывает 150 томов, потерпевшими признаны 57 лиц.

В Петрозаводске городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере. Заседание проходит без участия потерпевших и их представителей.Трагедия произошла в июне 2016 года. Тогда из оздоровительного лагеря в Карелии в поход по водоему отправились на лодках 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей.Следственный комитет тогда возбудил уголовные дела. Должностные лица регионального управления Роспотребнадзора обвиняются по статье "Халатность", а руководитель и сотрудники лагеря (в зависимости от роли каждого) — в совершении преступлений, предусмотренных статей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности".Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более полутора тысяч человек, 500 из которых — несовершеннолетние.В начале заседания суда, которое началось утром 9 апреля, судья Александр Смирнов уточнил, что "по делу имеется 57 потерпевших и 33 их законных представителя — всего 90 человек". Все они — жители Москвы, и всем им направлялись копии постановлений о назначении судебного заседания и судебные повестки.Кроме того, за несколько дней всем им звонили по телефону, но никто из них 9 апреля в судебное заседание не явился, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова судьи. Поэтому стороны судебного процесса решили начать заседание без участия потерпевших.Всего дело о гибели детей на Сямозере насчитывает 150 томов. Предполагается, что в ходе процессе будут опрошены около 200 свидетелей.Обвинения по делу о гибели детей на Сямозере были предъявлены бывшему руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и его заместителю Людмиле Котович, директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, а также инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.Расследование уголовного дела завершилось в мае в 2017 года. В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии было произведено более 90 судебных экспертиз, за это время проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшей трагедии.Год назад виновной в гибели 14 детей на Сямозере районным судом была признана виновной фельдшер районной больницы Ирина Щербакова. Она в день трагедии приняла звонок одного из тонувших детей за шутку и проигнорировала его.