Российская теннисистка Алла Кудрявцева одержала победу в парном разряде турнира в американском Чарльстоне. Россиянка выступала в дуэте со словенской спортсменкой Катариной Среботник.В финальном поединке теннисистки одержали победу над испано-словенским тандемом Хосе Марией Мартинес Санчес и Андреей Клепач.

Российская теннисистка Алла Кудрявцева одержала победу в парном разряде турнира в американском Чарльстоне. Россиянка выступала в дуэте со словенской спортсменкой Катариной Среботник.В финальном поединке теннисистки одержали победу со счетом 6:3, 6:3 над испано-словенским тандемом Хосе Марией Мартинес Санчес и Андреей Клепач, которые имели третий номер посева на турнире. Для того, чтобы одержать победу в финале, Кудрявцевой со Среботник понадобилось провести на корте 1 час 16 минут. Они допустили две двойные ошибки против трех у соперниц.Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 800 тысяч долларов.