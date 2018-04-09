× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/09-04-2018-tesla-predstavit-polnoprivodnuyu-treshku-uzhe-v-etom-godu.html" target="_blank">Tesla представит полноприводную трешку уже в этом году</a> - Доступный электрокар Tesla Model 3 пока выпускает только с одним мотором и задним приводом. Но уже в этом году компания готовится представить полноприводную версию. Ожидаются и изменения по салону.