Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара по
Сирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которого
отбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно в
интересах Запада.
Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара по
Сирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которого
отбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно в
интересах Запада.
Удар был нанесен ночью, предположительно в 3:30. На
авиационной базе разорвались ракеты "Томагавк". Большая их часть была
сбита силами противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. Самолеты ВВС Сирии
не пострадали, однако погибли два иранских бойца, около 10 человек получили
ранения.
По мнению экспертов, бомбардировка базы была проведена
Израилем в согласовании с международной коалицией, возглавляемой США.
"Информация российского военного ведомства о том, что удар нанесли
израильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакого
отношения", – цитирует "Интерфакс" профессора РАНХиГС Евгения
Никитенко. Вашингтон, подчеркнул аналитик, был заинтересован в нанесении удара,
пусть и не своими силами. Тель-Авив же сработал четко в интересах англосаксов,
добавил Никитенко.
В Вашингтоне сразу признались, что не имеют отношения к
инциденту, однако на днях представители Соединенных Штатов сыпали угрозы в
адрес сирийского правительства, угрожая атаковать вооруженные силы арабской
республики после якобы применения ими химического оружия против боевиков в
городе Дума.
По мнению Никитенко, целью атаки было причинение ущерба
инфраструктуре базы, а также проверка возможностей сирийской ПВО. Результат,
думается, не слишком позитивный для Израиля и стоящих за ним сил: пять из
восьми ракет были сбиты при подлете к Т-4.
Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийские
правительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложил
ответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал
"разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла,
заявив, что заявление о химатаке – ложь.
Ракетный удар по Сирии, очевидно, является вызовом России и
ее ближневосточной политике. Арабская республика входит в сферу влияния Москвы,
которая помогает законному правительству бороться с террористическими
группировками. Запад же, атакую Сирию, фактически действует в интересах
боевиков. Неудивительно, что после удара "Томагавками" в районе Т-4
активизировались недобитые остатки группировки "Исламское
государство" (запрещенная в России террористическая организация. -
Прим.Ред.)