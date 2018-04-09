Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара по Сирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которого отбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно в интересах Запада.

Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара поСирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которогоотбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно винтересах Запада.Удар был нанесен ночью, предположительно в 3:30. Наавиационной базе разорвались ракеты "Томагавк". Большая их часть быласбита силами противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. Самолеты ВВС Сириине пострадали, однако погибли два иранских бойца, около 10 человек получилиранения.По мнению экспертов, бомбардировка базы была проведенаИзраилем в согласовании с международной коалицией, возглавляемой США."Информация российского военного ведомства о том, что удар нанеслиизраильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакогоотношения", – цитирует "Интерфакс" профессора РАНХиГС ЕвгенияНикитенко. Вашингтон, подчеркнул аналитик, был заинтересован в нанесении удара,пусть и не своими силами. Тель-Авив же сработал четко в интересах англосаксов,добавил Никитенко.В Вашингтоне сразу признались, что не имеют отношения кинциденту, однако на днях представители Соединенных Штатов сыпали угрозы вадрес сирийского правительства, угрожая атаковать вооруженные силы арабскойреспублики после якобы применения ими химического оружия против боевиков вгороде Дума.По мнению Никитенко, целью атаки было причинение ущербаинфраструктуре базы, а также проверка возможностей сирийской ПВО. Результат,думается, не слишком позитивный для Израиля и стоящих за ним сил: пять извосьми ракет были сбиты при подлете к Т-4.Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийскиеправительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложилответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал"разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла,заявив, что заявление о химатаке – ложь.Ракетный удар по Сирии, очевидно, является вызовом России иее ближневосточной политике. Арабская республика входит в сферу влияния Москвы,которая помогает законному правительству бороться с террористическимигруппировками. Запад же, атакую Сирию, фактически действует в интересахбоевиков. Неудивительно, что после удара "Томагавками" в районе Т-4активизировались недобитые остатки группировки "Исламскоегосударство" (запрещенная в России террористическая организация. -Прим.Ред.)