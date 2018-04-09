Трамвай отъехал от остановки, после чего и начались его злоключения. Вагон сошел с рельсов, его развернуло поперек проезжей части, и он лишился минимум одной колесной пары. В результате инцидента, удивившего очевидцев, никто не пострадал.

Автомобильный регистратор запечатлел весьма необычное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в понедельник, 9 апреля, на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге.На записи видно, что трамвай тронулся с места, покинув остановку общественного транспорта, после чего и начала развиваться аварийная ситуация.Судя по всему, вагон сошел с рельсов и потерял как минимум одну колесную пару. Затем его развернуло поперек проезжей части.По предварительной информации, никто из пассажиров несчастливого трамвая не пострадал.