Несостоявшееся свидание с дочерью завершилось для бывшего вратаря сборной Украины и киевского Динамо Александра Шовковского перебранкой с тещей, которая открыла по экс-зятю огонь из травматического пистолета. Конфликт сняла на видео нынешняя спутница знаменитого футболиста.

Несостоявшееся свидание с дочерью завершилось для бывшего вратаря сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Шовковского перебранкой с тещей, которая открыла по экс-зятю огонь из травматического пистолета. Конфликт сняла на видео нынешняя спутница знаменитого футболиста.Инцидент, как сообщалось ранее, произошел днем 8 апреля, когда Шовковский приехал в дом к бывшей жене Ольге, чтобы поздравить дочь с Пасхой. По его словам, дата и время встречи были установлены судом и приняты бывшей супругой, однако дверь Александру никто не открыл. На стук и звонки "откликнулась" бывшая теща Любовь Павловна, которая тут же посоветовала Шовковскому и его спутнице убираться.Возражения со стороны незваных гостей привели женщину, которая, по уверениям футболиста, злоупотребляет спиртным, в ярость — она принялась метать в "предателя" камнями, а затем достала пистолет и произвела три выстрела. Впрочем, цели попасть женщина явно не преследовала, хотя на записи и слышно, как пуля попадает в ограду."На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", — сообщил 43-летний Шовковский, которому пришлось покинуть частные владения, так и не повидавшись с дочерью.