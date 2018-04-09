Дональд Трамп использует дело Скрипаля в интересах американского бизнеса. Президент США намерен с помощью этого скандала выдавить с рынка российских предпринимателей.

Дональд Трамп использует дело Скрипаля в интересахамериканского бизнеса. Президент США намерен с помощью этого скандала выдавитьс рынка российских предпринимателей.Америку должны снабжать алюминием бизнесмены из США. Таковапозиция Трампа, который решил изгнать с американского рынка русских, считаетпублицист Эдуард Лимонов.К примеру, Олег Дерипаска, внесенный в новый санкционныйсписок, по словам Лимонова, за сутки потерял "где-то одну пятую своихкапиталов". Цены на акции его компаний – "Русал", "Базовый Элемент",группа "Газ" – упали после этого неприятного известия. Между темДерипаска продает алюминий в США уже более 20 лет – только в прошлом году заработавна американском рынке 1,5 миллиарда долларов, утверждает публицист.Президент США декларирует, что новый пакет экономическихсанкций в отношении России обусловлен тем, что Москва замешана в деле сотравлением бывшего британского шпиона. Однако это лишь дымовая завеса, котораядолжна прикрыть истинные интересы Вашингтона. Это прикрытие для таких институтов,как, к примеру, Всемирная торговая организация, которая декларирует мировойрынок с равными возможностями, уверен блогер."Трамп врет, у него другие мотивы. Им движетамериканский бизнес-интерес. Трамп сообразил, что под шумок дела Скрипаля онможет выгнать российских бизнесменов со своего рынка", – цитирует Лимонова"Свободная пресса".9 апреля на Московской бирже РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину. Упали также акции ВТБ и "Мечела". Рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям.Эксперты заверяют, что падение на российских биржах продлится недолго. По мнению финансовых аналитиков, рынок постепенно восстановится после шока от новых американских санкций.Напомним, Минфин США объявил о введении нового пакета санкций 6 апреля. В черный список попали семь российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также компания по торговле оружием и связанный с ней банк. В американском перечне, в частности, бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.