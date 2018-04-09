Бывшая участница Дома-2 Алена Водонаева обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой о помощи. Она вместе с мужем Алексеем Косинусом ищет жилье в США.

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаеваобратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой о помощи. Онавместе с мужем Алексеем Косинусом ищет жилье в США.Светская львица хочет снять дом на июль. Проанализировавзнакомые платформы с предложениями аренды, Водонаева поняла, чтони один американский дом не соответствует ее пожеланиям. Итогда, отчаявшись, экс-участница телестройки обратилась к более, чем двуммиллионам подписчикам в Instagram."Глаз замылился, все смешалось в доме Облонских,а сердце так и не екнуло ни разу ни на одиниз сотен вариантов, что мы уже посмотрели. Наверняка мы знаемне все сайты и приложения по поиску жилья", – написала девушка.Она добавила, что надеется и верит, что у фолловеров найдутся "паролии явки по Калифорнии", "где можно снять красивое жильес бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700тысяч на месяц".Кроме искренних советов уроженкеТюмени, комментаторы раскритиковали знаменитость за то, что та "зазвездилась". "Мне бытакие проблемы", "Отвратительно читать твои неуместные понты. Не знаю,какая уж там халупа за 700 тысяч", "Вот это и подтверждениенародной мудрости – „Из грязи – в князи“…Еслиты богата действительно – будь скромнее!", – написали пользователисоцсети.Напомним, 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышлазамуж за музыканта Алексея Косинуса. Свадьба состоялась вСанкт-Петербурге. Днем пара каталась на ретромобиле "Чайка" ипообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленныеотправились в ЗАГС.