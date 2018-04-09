Нет никаких сомнений в том, что здоровый сон жизненно необходим, однако значение имеет не только сам отдых, но и мелкие нюансы, которые нужно соблюдать. Эксперты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к выводу, что правильно составленное расписание ночного отдыха позволяет значительно улучшить продуктивность человека и позволит чувствовать себя бодрым и здоровым.

Нет никаких сомнений в том, что здоровый сон жизненно необходим, однако значение имеет не только сам отдых, но и мелкие нюансы, которые нужно соблюдать. Эксперты из Медицинскогоколледжа Альберта Эйнштейна пришли к выводу, что правильно составленное расписание ночного отдыха позволяет значительно улучшитьпродуктивность человека и позволит чувствовать себя бодрым и здоровым.Если вы не соблюдаете четкийраспорядок, то можете проснуться с плохим самочувствием, что помешает вамсосредоточиться. Но даже если вы думаете, что все сделали правильно иотправились спать вовремя, усталость и раздражительность могут остаться. Помнению экспертов, это зависит еще и от позы, в которой вы спите. Шелби Харрис,профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, сообщила, что если вашапозиция не располагает к спокойному сну, то вам необходимо ее сменить.По информации Национального фонда сна, большинство людей спит набоку, что вызывает боль в плече и бедрах. Кроме того, отдых на правой сторонетела может даже усугубить изжогу, передает научное издание Science Alert. Теория состоит в том, что мышца в вашемпищеводе ослаблена положением, поэтому кислота проникает в желудок и вызываетжжение. Если вы спите на левом боку, эта мышца удерживает зазор.Для наиболее полного и быстрого расслабления ученые настоятельно рекомендуют подкладывать подушку под ноги,если человеку комфортнее спать на спине. Наихудшим положением для отдыха ученые назвали сон на животе. Вовремя такого отдыха организм и внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку. Более того, существует огромный риск проснуться с онемевшими конечностями.Напомним, больше всего снотворного в мире употребляют жители США. Проблема действительно стоит остро, так как по данным Американской ассоциации сна, от 50 до 70 миллионов американцев страдают из-за нарушений биоритма. Совершенно противоположная ситуация у мексиканского народа. Традиции перед отходом ко сну, такие как медитация и молитва, позволяют людям спать крепко, соблюдая правильный режим.