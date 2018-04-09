Граждан Украины стали все чаще ловить на кражах в российских
супермаркетах. Обвиняемые при задержании почему-то винят власти нашей страны.
Граждан Украины стали все чаще ловить на кражах в российских
супермаркетах. Обвиняемые при задержании почему-то винят власти нашей страны.
Нищие украинцы массово воруют в России. Связано это с тем, что для приезжих из
соседней страны все прежние миграционные льготы и привилегии отменены. При
задержании с поличным мелкие воришки говорят следователям, что Россия сама
подталкивает их к нарушению законов.
Адвокат Евгений Лоханов сообщил
изданию Pravda.ru, что количеству совершенных в России
преступлений приезжие из Украины обогнали мигрантов из среднеазиатских государств."Из супермаркетов поступают тысячи жалоб на украинцев. Ежедневно
следователям на стол попадают десятки таких дел. У меня у самого бывает по три
судебных заседания подряд", – рассказал юрист.
Сейчас для въезда в Россию в качестве мигранта требуется
оформить пакет документов, который стоит около 100 тысяч рублей. При среднем
заработке на Украине в 11 тысяч это практически нереально. Мало того, сейчас из
России начали массово выдворять всех приезжих без необходимых бумаг или с
неправильно оформленными документами.
Депутаты Госдумы тем временем обсуждают возможность
точечной гуманизации миграционного законодательства. Среди поправок есть и
ускоренная процедура получения украинцами официального миграционного статуса.
После событий на Майдане в 2014 году в Россию въехало
более 2,4 миллиона граждан Украины. Часть из них (670 тысяч) оформили патенты,
а 175 тысяч граждан получили разрешения на работу. С 1 сентября 2017 года
действуют упрощенные правила получения российского гражданства украинцами. Для
этого необходимо лишь нотариально заверенное заявление об отказе от предыдущего
гражданства.