Граждан Украины стали все чаще ловить на кражах в российских супермаркетах. Обвиняемые при задержании почему-то винят власти нашей страны.

Граждан Украины стали все чаще ловить на кражах в российскихсупермаркетах. Обвиняемые при задержании почему-то винят власти нашей страны.Нищие украинцы массово воруют в России. Связано это с тем, что для приезжих изсоседней страны все прежние миграционные льготы и привилегии отменены. Призадержании с поличным мелкие воришки говорят следователям, что Россия самаподталкивает их к нарушению законов.Адвокат Евгений Лоханов сообщилизданию Pravda.ru, что количеству совершенных в Россиипреступлений приезжие из Украины обогнали мигрантов из среднеазиатских государств."Из супермаркетов поступают тысячи жалоб на украинцев. Ежедневноследователям на стол попадают десятки таких дел. У меня у самого бывает по трисудебных заседания подряд", – рассказал юрист.Сейчас для въезда в Россию в качестве мигранта требуетсяоформить пакет документов, который стоит около 100 тысяч рублей. При среднемзаработке на Украине в 11 тысяч это практически нереально. Мало того, сейчас изРоссии начали массово выдворять всех приезжих без необходимых бумаг или снеправильно оформленными документами.Депутаты Госдумы тем временем обсуждают возможностьточечной гуманизации миграционного законодательства. Среди поправок есть иускоренная процедура получения украинцами официального миграционного статуса.После событий на Майдане в 2014 году в Россию въехалоболее 2,4 миллиона граждан Украины. Часть из них (670 тысяч) оформили патенты,а 175 тысяч граждан получили разрешения на работу. С 1 сентября 2017 годадействуют упрощенные правила получения российского гражданства украинцами. Дляэтого необходимо лишь нотариально заверенное заявление об отказе от предыдущегогражданства.