Работы участников конкурса принимаются до 12 мая 2018 года.

УМВД России по Владимирской области совместно с Общественным советом при УМВД проводит региональный отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».В 2018 году конкурс проводится в рамках празднования 300-летия российской полиции. Поэтому, самой высокой оценки удостоятся те поделки-игрушки или композиции, в которых основное внимание будет уделено историческому аспекту.Напомним, что в прошлом году поделка «Отличники владимирского сыска», выполненная подготовительной группой «Островок» детского сад № 66 города Владимира, стала победителем регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» и отправилась в Москву представлять Владимирскую область на всероссийском этапе. В течение нескольких дней проходило открытое онлайн-голосование, по результатам которого позитивный полицейский со своей верной таксой по кличке Шерлок стали одними из лучших и получили приз от общественного совета при МВД России.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин лично поблагодарил детей за оригинальную работу и вручил диплом лауреата конкурса и ценный подарок.Авторы лучших работ этого года по традиции будут отмечены дипломами, победители получат призы.Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте МВД России и на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Условия конкурса "Полицейский Дядя Степа-2018"Участниками конкурса могут стать как индивидуальные юные авторы, так и детские творческие коллективы в возрасте от 6 до 14 лет (помощь родителей, наставников и педагогов приветствуется).Конкурсанту предлагается изготовить игрушку в виде мульт- или киногероя - сотрудника органов внутренних дел, из любого материала по желанию автора: текстиля, дерева, полимерной глины или другого.В 2018 году конкурс проводится в рамках празднования 300-летия российской полиции. Поэтому, при подготовке поделки- игрушки или композиции, конкурсантам предлагается уделить внимание историческому аспекту.К работе необходимо приложить заявку участника, написанную в свободной форме, со сведениями об авторе (имя, фамилия, возраст, город, № школы или детского сада, контактный телефон).Поступившие работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие заявленной теме, отражение исторического аспекта, художественный уровень и техника исполнения, эстетический вид изделия, его безопасность. Размер игрушки неограничен.Лучшие работы примут участие в федеральном этапе всероссийского конкурса. Общероссийское подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня защиты детей путем онлайн-голосования на официальном сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.Работы принимаются до 12 мая 2018 года в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Воронцовский переулок, д. 2А. Телефоны для справок: (4922) 37-44-22, 37-44-25, 37-44-27.