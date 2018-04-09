Экстремально важные новости о занятости в США на российском рынке в пятницу затмили сообщения о введении персональных санкций против российских бизнесменов и ряда компаний. В конце торгов российская валюта отправилась в еще более резкое снижение вслед за нефтью.

Экстремально важные новости о занятости в США на российском рынке в пятницу затмили сообщения о введении персональных санкций против российских бизнесменов и ряда компаний. В конце торгов российская валюта отправилась в еще более резкое снижение вслед за нефтью.Открытие американского рынка вернуло на рынки страхи, что торговые войны вредят спросу на энергию. В результате американская WTI потеряла 1.7 доллара или 2.7%, опустившись ниже $62. Котировки Brent упали чуть меньше – на 2.4%.В результате рубль по итогам торгов пятницы потерял 47 копеек к доллару и 76 копеек к евро. Котировки USD/RUB поднялись до 58.175, а в EUR/RUB до 71.38 – в область февральских максимумов. Следует отметить, что ослабление рубля происходило по большей части вслед за нефтью, а не на новостях о санкциях. Вероятно, как и в случае с 2014-м, санкции не являются причиной ослабления рубля. Однако они "привязывают" рубль к динамике нефти, делая его колебания более масштабными и непредсказуемыми.Потребуется некоторое время на оценку рынками негативного влияния новых санкций. Эта оценка стремительно идёт в акциях "РусАл" – на бирже Гонконга акции обвалились на 40%, а в самой компании предупреждают о возможности технического дефолта. Другие "санкционные" компании пока продолжают оценивать ущерб.Главный ущерб от санкций состоит в том, что экономика в условиях новых санкций перестает быть буфером рубля, а значит, он будет все больше реагировать на динамику нефти, которая довольна волатильна.Кроме страхов вокруг торговых войн на нефть давят новости о добыче и потреблении. Опубликованные в пятницу недельные данные по числу работающих буровых установок в США впервые за три года показали значение выше 1000.Это обещает ещё большее расширение добычи в предстоящие 6-9 месяцев несмотря на то, что уже сейчас она бьёт рекорды. С начала года США увеличили добычу на 1 млн. баррелей в сутки до 10.46 млн. Прибавляя таким темпом, еще в первой половине года они могут обогнать Россию с её цифрами вблизи 11 млн.Все это обещает обернуться очередной волной затоваривания рынков нефтью, как в 2014-м и стать причиной обвала её цен, если другие игроки не станут сокращать своё предложение.