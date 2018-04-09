На днях в московской Altmans Gallery состоялась
презентация нового путеводителя известного коллекционера Марины Добровинской.
На этот раз в центре внимания – уникальные арт-адреса в Израиле.
На днях в московской Altmans Gallery состоялась
презентация нового путеводителя известного коллекционера Марины Добровинской.
На этот раз в центре внимания – уникальные арт-адреса в Израиле.
Мероприятие посетили множество гостей. Среди них вице-президент
группы компаний "АгроПродМир" Семен Певзнер с супругой Еленой, основатель
галереи "Палисандр" Алина Ковалева, телеведущая и художник Александра
Вертинская, платический хирург Олег Баниж, адвокаты Юлия Родионова и Жанна
Рапопорт и многие другие. На вечере присутствовали коллекционеры и ценители
искусства – постоянные слушатели курсов аукционного дома Phillips, который
возглавляет Марина Добровинская.
В рамках мероприятия адвокат, коллекционера Александр
Добровинский напомнил о роли, которую сыграл в современном искусстве Марк Шагал
– главный еврейский художник прошлого века. Прекрасно вписался в атмосферу
вечера и эксклюзивный показ выставки Шагала и других значимых художников XX века.
Гостям мероприятия показали более 20 работ, в том числе литографии художника из
серий "Озорник", "Дафна и Хлоя", а также гравюры Пабло
Пикассо из серий "Лисистрата" и "Кармен", а также работы
Сальвадора Дали.
Презентацию путеводителя Арт Израиль открыла Кристина
Альтман. "Нам очень приятно, что сегодня Марина Добровинская представляет в
Altmans Gallery свой новый арт гид по стране, с которой у нас связаны особые и
теплые чувства. И нам особенно приятно, что Марина включила в путеводитель по
Израилю нашу галерею в Тель-Авив", – сказала она, поприветствовав собравшихся.
В свою очередь, автор путеводителя отметила, что идея
проекта родилась пару лет назад. По словам Добровинской, она не нашла на рынке
ничего подобного, поэтому сама решила сделать свой арт-гид. Арт Израиль не
ограничивается галереями и мероприятиями в сфере культуры и искусства. "В
нем появились хорошие отели и прекрасные рестораны, места, где можно совершить
арт-покупки. В книге я объединила все, что важно человеку, который любит
искусство", – подчеркнула автор.
Стоит отметить, что Арт Израиль – это первый путеводитель по
стране в серии, а не только по городу. Ранее в серии выходили гиды по Парижу,
Вене, Риму, Берлину и Брюсселю.
В Арт Израиле все выстроено таким образом, чтобы читатель
смог познакомиться со всем интересным, что предлагает страна. Сам путеводитель
– это настоящий арт-объект. В нем нет фотографий, зато есть восхитительная
подборка рисунков современного израильского художника Майи Зак. Обладатель
путеводителя может лично прийти в ее мастерскую и подписать эти работы.
Но самое ценное в арт Израиле – коллекция
"ключей", дающих возможность попасть в те места, куда закрыт вход
человека "с улицы". Это частные фонды, ателье художников, галереи, где
можно познакомиться с уникальными коллекциями живописи.
Как и прошлые издания, новый путеводитель Марины
Добровинской выходит ограниченным тиражом – 500 именных экземпляров. Все тексты
в нем написаны журналистом и арт-критиком Натальей Копелянской. Введение
подготовлено директором музея изящных искусств Тель-Авива Сюзанной Ландау.
Марина Добровинская = известный коллекционер, директор
образовательной программы аукционного дома PHILLIPS, куратор арт-поездок,
куратор арт-поездок, автор колонки в журнале Conde Nast Traveller, идеолог
уникальной серии путеводителей по арт-местам городов мира.
Международная галерея Altmans Gallery основана в 2015 году.
Галерея специализируется на эстампах известных художников XX века – Марка
Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса и многих других. За
прошедшие несколько лет галереей реализовано несколько крупных проектов в сфере
искусства. Так, в сентябре прошлого года состоялась выставка Пабло Пикассо
"Страсть. Кровь. Вино. Женщина".