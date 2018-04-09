На днях в московской Altmans Gallery состоялась презентация нового путеводителя известного коллекционера Марины Добровинской. На этот раз в центре внимания – уникальные арт-адреса в Израиле.

На днях в московской Altmans Gallery состояласьпрезентация нового путеводителя известного коллекционера Марины Добровинской.На этот раз в центре внимания – уникальные арт-адреса в Израиле.Мероприятие посетили множество гостей. Среди них вице-президентгруппы компаний "АгроПродМир" Семен Певзнер с супругой Еленой, основательгалереи "Палисандр" Алина Ковалева, телеведущая и художник АлександраВертинская, платический хирург Олег Баниж, адвокаты Юлия Родионова и ЖаннаРапопорт и многие другие. На вечере присутствовали коллекционеры и ценителиискусства – постоянные слушатели курсов аукционного дома Phillips, которыйвозглавляет Марина Добровинская.В рамках мероприятия адвокат, коллекционера АлександрДобровинский напомнил о роли, которую сыграл в современном искусстве Марк Шагал– главный еврейский художник прошлого века. Прекрасно вписался в атмосферувечера и эксклюзивный показ выставки Шагала и других значимых художников XX века.Гостям мероприятия показали более 20 работ, в том числе литографии художника изсерий "Озорник", "Дафна и Хлоя", а также гравюры ПаблоПикассо из серий "Лисистрата" и "Кармен", а также работыСальвадора Дали.Презентацию путеводителя Арт Израиль открыла КристинаАльтман. "Нам очень приятно, что сегодня Марина Добровинская представляет вAltmans Gallery свой новый арт гид по стране, с которой у нас связаны особые итеплые чувства. И нам особенно приятно, что Марина включила в путеводитель поИзраилю нашу галерею в Тель-Авив", – сказала она, поприветствовав собравшихся.В свою очередь, автор путеводителя отметила, что идеяпроекта родилась пару лет назад. По словам Добровинской, она не нашла на рынкеничего подобного, поэтому сама решила сделать свой арт-гид. Арт Израиль неограничивается галереями и мероприятиями в сфере культуры и искусства. "Внем появились хорошие отели и прекрасные рестораны, места, где можно совершитьарт-покупки. В книге я объединила все, что важно человеку, который любитискусство", – подчеркнула автор.Стоит отметить, что Арт Израиль – это первый путеводитель постране в серии, а не только по городу. Ранее в серии выходили гиды по Парижу,Вене, Риму, Берлину и Брюсселю.В Арт Израиле все выстроено таким образом, чтобы читательсмог познакомиться со всем интересным, что предлагает страна. Сам путеводитель– это настоящий арт-объект. В нем нет фотографий, зато есть восхитительнаяподборка рисунков современного израильского художника Майи Зак. Обладательпутеводителя может лично прийти в ее мастерскую и подписать эти работы.Но самое ценное в арт Израиле – коллекция"ключей", дающих возможность попасть в те места, куда закрыт входчеловека "с улицы". Это частные фонды, ателье художников, галереи, гдеможно познакомиться с уникальными коллекциями живописи.Как и прошлые издания, новый путеводитель МариныДобровинской выходит ограниченным тиражом – 500 именных экземпляров. Все текстыв нем написаны журналистом и арт-критиком Натальей Копелянской. Введениеподготовлено директором музея изящных искусств Тель-Авива Сюзанной Ландау.Марина Добровинская = известный коллекционер, директоробразовательной программы аукционного дома PHILLIPS, куратор арт-поездок,куратор арт-поездок, автор колонки в журнале Conde Nast Traveller, идеологуникальной серии путеводителей по арт-местам городов мира.Международная галерея Altmans Gallery основана в 2015 году.Галерея специализируется на эстампах известных художников XX века – МаркаШагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса и многих других. Запрошедшие несколько лет галереей реализовано несколько крупных проектов в сфереискусства. Так, в сентябре прошлого года состоялась выставка Пабло Пикассо"Страсть. Кровь. Вино. Женщина".