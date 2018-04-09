Пять человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в аргентинской провинции Ла-Пампа. Обломки самолета Piper PA-34 Seneca были обнаружены в труднодоступном районе, на его борту находился пилот и четверо пассажиров.

Пять человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в аргентинской провинции Ла-Пампа. Обломки самолета Piper PA-34 Seneca были обнаружены в труднодоступном районе, на его борту находился пилот и четверо пассажиров.Власти уже начали расследование инцидента, на место катастрофы отправились специалисты, сообщает ТАСС.