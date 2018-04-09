Почти 30 человек погибли на севере Индии, когда школьный автобус упал в ущелье в штате Химачал-Прадеш.

Почти 30 человек, большинство из которых — дети, погибли на севере Индии, когда школьный автобус упал в ущелье в штате Химачал-Прадеш.Как передает ТАСС, на месте аварии идут спасательные работы.По предварительным данным, речь идет о 29 погибших, их них 26 — дети.По данным полиции, возраст погибших детей — младше 10 лет. Также погибли двое учителей и водитель автобуса.По данным местных средств массовой информации, в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились до 60 школьников, и число погибших может возрасти, как как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.На место трагедии прибыли следователи, которые приступили к выяснению причин происшествия.