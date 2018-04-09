Он сообщил о том, что скоро произойдет взрыв в жилом доме на улице Пантусовской

В Костроме задержали мужчину, который сделал ложный звонок о бомбе.Инцидент произошел в воскресенье, 8 апреля, около полуночи. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что скоро произойдет взрыв в жилом доме на улице Пантусовской. На место происшествия прибыли оперативные службы. Кинологи обследовали территорию с собаками. В результате звонок оказался ложным.Полицейские нашли подозреваемого - 55-летнего жителя этого дома. Мужчина признался, что был в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался насолить брату, который живет с ним в одной квартире. Теперь ему грозит уголовная ответственность.