Загрязнение превышает фоновую концентрацию в 108 раз

В Лакинске земля отравлена нефтепродуктами.Прокуратура Владимирской области обнаружила зараженный участок площадью 584 квадратных метров. По результатам исследования загрязнение превышает фоновую концентрацию в 108 раз. Ущерб, причиненный нефтяным загрязнением, оценен в 2 млн рублей.Сейчас материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами и иными опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде».