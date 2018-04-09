Александр Селезнев ушел из дома 26 марта

В Муроме две недели ищут 45-летнего мужчину.Александр Селезнев ушел из дома 26 марта. С тех пор его местоположение неизвестно.Приметы: рост 183 сантиметра, среднего телосложения, карие глаза. Мужчина побрит налысо. Он был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы, черные сапоги и кепку. Александр носит очки.Поисковый отряд «Лиза Алерт» во Владимирской области, обращается с просьбой ко всем, кто, может быть, встречал Селезнева Александра Александровича в эти дни — позвоните по телефону — 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по телефону 112. Или инфоргу Кузнецовой Татьяне 89042523737.