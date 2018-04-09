Цель игры – формирование у подростков знаний о правовых нормах как регуляторах поведения в обществе...

В рамках проведения региональной межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России» на базе ГБОУ «Школа № 956» по инициативе отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Южное Медведково и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошла интеллектуально-правовая игра «Подросток и Закон» для школьников района.В игре принимали участие 6 команд учащихся 7-х классов школ района Южное Медведково.Цель игры – формирование у подростков знаний о правовых нормах как регуляторах поведения в обществе.Задачи – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение их правовой культуры и ответственности через углубление знаний о своих правах и обязанностях, формирование отрицательного отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим негативным социальным явлениям в молодежной среде.В состав жюри вошли: инспектор ОДН Отдела МВД России по району Южное Медведково майор полиции Виктория Эрендженова, ответственный секретарь КДНиЗП Ольга Веснина, председатель ОПОП Николай Гончаров и социальный педагог школы Екатерина Клорикьян.В результате интеллектуальной борьбы:1 место – команда из ГБОУ Лицей №1568 СП № 4;2 место – команда из ГБОУ Лицей №1568 СП № 2;3 место – команда из ГБОУ Школа № 285;Победители и участники получили призы и подарки.Игра прошла в теплой дружеской атмосфере и, по словам самих конкурсантов, оставила множество положительных впечатлений и воспоминаний на долгое время.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29