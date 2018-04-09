Коммунальные платежи в России повысятся в среднем
на 4%. Платить больше нашим согражданам придется уже с 1 июля этого года.
Коммунальные платежи в России повысятся в среднем
на 4%. Платить больше нашим согражданам придется уже с 1 июля этого года.
Глава Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень поспешил
успокоить россиян. По его словам, это будет одно из самых маленьких
повышений показателя за последние годы.
За изменением тарифов пристально следит Федеральная
антимонопольная служба (ФАС). Министр объяснил установку цен на жилищные услуги
рыночными отношениями между жителями дома и управляющей компанией (УК) или
товариществом собственников жилья(ТСЖ),
передает Мень добавил, что государство не
вмешивается в вопрос ценообразования в данной сфере.
Однако Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным
услугам, чтобы регионы и все участники рынка им руководствовались. Это
делается во избежание ситуации, когда в одинаковых домах в одном
и том же муниципалитете возникает разная стоимость жилищных услуг.
С этим документом собственник сможет обратиться в руководство
УК и потребовать снижения стоимости, если она завышена.
Ранее президент России Владимир
Путин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятых
решений. При этом в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ,
что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг.
Как писали Dni.Ru, квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг собираются освободить от дополнительных платежей. В
Совете Федерации считают, что подобные выплаты навязываются россиянам
мошенническим способом.