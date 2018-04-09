Коммунальные платежи в России повысятся в среднем на 4%. Платить больше нашим согражданам придется уже с 1 июля этого года.

Коммунальные платежи в России повысятся в среднемна 4%. Платить больше нашим согражданам придется уже с 1 июля этого года.Глава Министерствастроительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень поспешилуспокоить россиян. По его словам, это будет одно из самых маленькихповышений показателя за последние годы.За изменением тарифов пристально следит Федеральнаяантимонопольная служба (ФАС). Министр объяснил установку цен на жилищные услугирыночными отношениями между жителями дома и управляющей компанией (УК) илитовариществом собственников жилья(ТСЖ),передает Мень добавил, что государство невмешивается в вопрос ценообразования в данной сфере.Однако Минстрой разрабатывает методическое пособие по основнымуслугам, чтобы регионы и все участники рынка им руководствовались. Этоделается во избежание ситуации, когда в одинаковых домах в одноми том же муниципалитете возникает разная стоимость жилищных услуг.С этим документом собственник сможет обратиться в руководствоУК и потребовать снижения стоимости, если она завышена.Ранее президент России ВладимирПутин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятыхрешений. При этом в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ,что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг.Как писали Dni.Ru, квитанции на оплатужилищно-коммунальных услуг собираются освободить от дополнительных платежей. ВСовете Федерации считают, что подобные выплаты навязываются россиянаммошенническим способом.