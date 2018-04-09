Начали с поражения. Футболисты Торпедо в минувшую субботу принимали на своём поле команду из Великих Лук Псковской области. Матч проходил на малой спортивной арене. Эта игра стала первой у нашей команды после зимнего перерыва. До неё Торпедо находилось на 5 строчке в турнирной таблице, соперник - на 10. Примечательной встреча стала и заявлениями Александра Акимова на послематчевой пресс-конференции. Наставник команды прокомментировал жёсткие высказывания экс-тренера «чёрно-белых» Олега Стогова в адрес нынешнего руководства клуба, за несколько дней до матча он давал интервью одной из владимирских газет. Тему продолжат мои коллеги.

Начали с поражения. Футболисты "Торпедо" в минувшую субботу принимали на своём поле команду из Великих Лук Псковской области. Матч проходил на малой спортивной арене. Эта игра стала первой у нашей команды после зимнего перерыва. До неё "Торпедо" находилось на 5 строчке в турнирной таблице, соперник - на 10. Примечательной встреча стала и заявлениями Александра Акимова на послематчевой пресс-конференции. Наставник команды прокомментировал жёсткие высказывания экс-тренера чёрно-белых Олега Стогова в адрес нынешнего руководства клуба, за несколько дней до матча он давал интервью одной из владимирских газет. Тему продолжат мои коллеги.