По словам заявителя, из помещения склада организации пропали пять комплектов колес и три комплекта шин. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 36-летнего жителя Московской области и 41-летнего москвича по подозрению в краже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель пояснил, что из помещения склада организации пропали пять комплектов колес и три комплекта шин. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.Установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками компании, взяли ключи от склада, после чего проникли внутрь и похитили колеса.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 «Кража. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73