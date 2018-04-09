714 человек теперь могут перебраться на другой берег только на лодке

В Вязниковском районе развели мост через Клязьму.Теперь 714 жителей из 17 деревень и сел могут перебраться на другой берег только на лодке. Наплавной мост развели на время половодья. Переплыть на лодке можно с 7 часов утра и до 17.30 каждый день. Они будут работать со спасательными жилетами.Также людей будет подвозить и «Газель» с 6.30 до 18.00. Чтобы доехать до заречной зоны Вязниковского района нужно будет сделать «крюк» в 100 километров.