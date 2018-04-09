Сотрудники УВД по ЮВАО провели встречу с учащимися по профилактике наркомании среди несовершеннолетних...

Профилактическое мероприятие в рамках акции «Дети России – 2018» состоялось в ГБОУ МЦО «Столица» на юго-востоке столицы.Провели мероприятие начальник Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Текстильщики майор полиции Любовь Фомичева и социальный педагог Светлана Рябинкина.На встречу были приглашены дети в возрасте от 10 до 17 лет, состоящие на учете в ПДН и на внутришкольном учете, а также их родители и представители администрации учебного заведения.Любовь Фомичева рассказала детям о недопустимости распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, которую несут подростки и их законные представители в случае правонарушения в данной сфере.После беседы дети показали спектакль «Недоросль» Д.И. Фонвизина в постановке социального педагога Светланы Рябинкиной. По словам Любови Фомичевой, ребята проделали большую работу по подготовке к спектаклю, очень точно отразив основную идею произведения и, продемонстрировав прекрасное актерское мастерство.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18