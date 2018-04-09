Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера московского Спартака. Руководство клуба решило продлить контракт с Епанчинцевым еще на год.

Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера московского "Спартака". Руководство клуба решило продлить контракт с Епанчинцевым еще на год.В прошлом сезоне хоккеисты "Спартака" впервые с 2011 года смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. И хотя красно-белые уступили в первом же раунде ЦСКА 0:4, выступление было оценено положительно. Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера "Спартака".Сохранят свои посты тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид. Зато два других помощника Епанчинцева Андрей Потайчук и Виктор Костюченок покинут тренерский штаб "Спартака".