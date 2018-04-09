Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года проходило в Уфе с 6 по 8 апреля.

Магомед Ярбилов и Ислам Хаджиев, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, заняли первое и третье места в своих категориях соответственно.Соревнования проходили в Уфе с 6 по 8 апреля.Ярбилов в числе еще 40 человек выступал в весовой категории 72 кг. Хаджиев боролся в весовой категории 82 кг. В этой же категории выступали еще 29 спортсменов.В общей сложности Владимирскую область на первенстве представляли шесть борцов. Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек из 51 региона России.