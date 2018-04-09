Общая сумма превысила 390 млн рублей

Во Владимире должниками за коммунальными услугами займутся коллекторы.Об этом сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс». Компания заключила договор с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов». Жители Владимирской области в общей сумме задолжали 390 млн рублей. Порядка 8 тысяч человек не платят за коммунальные услуги больше полугода.Клиентам в течение 30 дней по почте направят извещение с уведомлением, в котором будет указана сумма задолженности и информация о привлечении для взыскания долгов ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов».