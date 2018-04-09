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<a href="http://33live.ru/novosti/09-04-2018-vo-vladimirskoj-oblasti-budet-provedeno-4-konkursa-v-sfere-turizma-.html" target="_blank">Во Владимирской области будет проведено 4 конкурса в сфере туризма </a> - Постановление об этом подписала Губернатор Светлана Орлова.