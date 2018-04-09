Малолитражка совершила наезд на пешехода, попытавшегося пересечь Профсоюзную улицу по нерегулируемому переходу. Водитель не успел своевременно отреагировать на появления человека и не сумел избежать столкновения.

Авария с участим пешехода и легкового автомобиля произошла в субботу, 7 апреля, около станции метро "Коньково" на Профсоюзной улице в Москве.Водитель "Смарта" не успел своевременно отреагировать на появление женщины, решившей пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.В итоге машина выскочила на "зебру" и сбила человека.О состоянии пострадавшей не сообщается.